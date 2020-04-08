За сутки в Испании скончались 757 человек с COVID-19

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За последние сутки число жертв коронавируса в Испании увеличилось на 757. Об этом сообщает El Pais.

Таким образом, общее число жертв преодолело отметку в 14,5 тысячи человек.

При этом общее число выздоровевших выросло до 48 021.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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