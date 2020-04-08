Власти Крыма сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом
В Крыму были выявлены новые случаи заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом в Facebook сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Всего новых инфицированных трое. Глава Крыма уточнил, что одна из пациенток приехала из Москвы.
«Двое других - контактные по семье, обследованы в связи с появлением клинических симптомов ОРВИ», — добавил Аксенов.
Он также уточнил, что все новые зараженные коронавирусной инфекцией были госпитализированы в инфекционный стационар.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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