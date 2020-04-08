Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть. Об этом сообщает сайт Кремля.

Такое заявление он сделал на совещании у президента России Владимира Путина.

По его словам, в столице «можно было вообще все закрыть».

«Но я просто боюсь, что тогда бы город не смог функционировать такой длительный период», — сказал Собянин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин: метро Москвы не закроют из-за коронавируса

— Все на дому: в Москве закроют фитнес-клубы

— Мишустин раскритиковал решения ряда губернаторов закрыть границы регионов