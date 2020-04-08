Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть. Об этом сообщает сайт Кремля.
Такое заявление он сделал на совещании у президента России Владимира Путина.
По его словам, в столице «можно было вообще все закрыть».
«Но я просто боюсь, что тогда бы город не смог функционировать такой длительный период», — сказал Собянин.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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