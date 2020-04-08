Москва выделит больницам 5 млрд рублей на перепрофилирование под лечение COVID-19

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Власти Москвы выделят 5 млрд рублей федеральным больницам, которые начнут лечение пациентов с коронавирусом, на оснащение техникой и надбавку специалистам. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Средства будут использованы для перепрофилирования клиник — подготовки зданий к приему инфекционных больных, включая при необходимости проведение ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Размер надбавок специалистам таких медучреждений, которые будут выплачены из этих средств, составит 70 тысяч рублей для врачей, 50 тысяч для медсестер и 30 тысяч для младшего персонала.

«Деньги также пойдут на приобретение лекарственных препаратов, медицинских материалов, средств индивидуальной защиты, оборудования для кислородной поддержки пациентов», — отметили в мэрии.

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