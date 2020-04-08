Пермская прокуратура потребовала возбудить дело об экстремизме из-за фейка про COVID-19

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Прокуратура Пермского края обратилась в ФСБ с требованием возбудить уголовное дело о публичном призыве к экстремистской деятельности за распространение фейка о коронавирусе в Перми, сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«Был опубликован видеоматериал, в котором неизвестный сообщает, что «под видом пандемии коронавируса органами власти совершается экономический переворот, экономическая диверсия, которым необходимо противостоять», — сказал представитель прокуратуры.

В прокуратуре также отметили, что автор ролика допускает применение силы в своем обращении.

Решать вопрос о привлечении к ответственности автора фейка будет пермское управление ФСБ России.

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