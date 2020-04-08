Один человек погиб при взрыве газа в доме в Нижегородской области, возбуждено дело
Спасатели достали из-под завалов дома в Нижегородской области после взрыва двух человек, один из которых погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в селе Филинское в Вачском районе Нижегородской области на первом этаже двухэтажного двухподъездного жилого дома взорвался газовый баллон, в результате чего произошло обрушение.
«Из-под завалов были извлечены два человека. К сожалению, один из них погиб», — рассказали в МЧС.
В пресс-службе СК России по области сообщили, что по факту обрушения перекрытий дома возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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