Один человек погиб при взрыве газа в доме в Нижегородской области, возбуждено дело

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Спасатели достали из-под завалов дома в Нижегородской области после взрыва двух человек, один из которых погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в селе Филинское в Вачском районе Нижегородской области на первом этаже двухэтажного двухподъездного жилого дома взорвался газовый баллон, в результате чего произошло обрушение.

«Из-под завалов были извлечены два человека. К сожалению, один из них погиб», — рассказали в МЧС.

В пресс-службе СК России по области сообщили, что по факту обрушения перекрытий дома возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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