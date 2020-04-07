В Россию хотят вернуться почти 26 тысяч граждан
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25,8 тыс. россиян зарегистрировались на вывозные рейсы, чтобы вернуться на родину, сообщает Минтранс.
Добавляется, что на рейсы могут претендовать только те граждане, которые выехали из страны после 1 января 2020 года.
Ранее Россия объявила о возобновлении вывозных рейсов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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