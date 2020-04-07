Экс-сенатору Арашукову предъявили обвинение по трем новым эпизодам
Следственный комитет России предъявил экс-сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам: два — за превышение должностных полномочий и один — за ложный донос, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление адвоката обвиняемого Марину Андрееву.
«Его обвиняют еще в двух эпизодах по статье 286 УК РФ - это превышение должностных полномочий и по статье 306 (заведомо ложный донос). В обоих случаях следствие считает его организатором», — сказала Андреева.
Она также добавила, что Арашукову уточнили обвинение по статье 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).
Следствие считает, что его отец Рауль Арашуков дал сыну указание организовать два убийства: зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек. Предъявленные обвинения Арашуковы отвергают.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мать и сестру бывшего сенатора Арашукова объявили в федеральный розыск
— Рауля Арашукова заподозрили в еще одном крупном хищении