Экс-сенатору Арашукову предъявили обвинение по трем новым эпизодам

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Следственный комитет России предъявил экс-сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам: два — за превышение должностных полномочий и один — за ложный донос, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление адвоката обвиняемого Марину Андрееву.

«Его обвиняют еще в двух эпизодах по статье 286 УК РФ - это превышение должностных полномочий и по статье 306 (заведомо ложный донос). В обоих случаях следствие считает его организатором», — сказала Андреева.

Она также добавила, что Арашукову уточнили обвинение по статье 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

Следствие считает, что его отец Рауль Арашуков дал сыну указание организовать два убийства: зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек. Предъявленные обвинения Арашуковы отвергают.

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