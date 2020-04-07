Проживающих в интернатах предложили перевести в санатории в России

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В России предложили временно переселить проживающих в интернатах для взрослых и домах престарелых в семьи и санатории. С такой инициативой обратилось к премьер-министру России Михаилу Мишустину Агентство стратегических инициатив (АСИ), пишут «Известия».

По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевовой, агентство направило правительству ряд предложений, которые должны защитить социально незащищенные слои населения и финансово пострадавших из-за коронавируса.

В частности, предлагается ввести в интернатах и домах престарелых ежедневный контроль смертности, организовать видео-конференц-связь с родственниками и друзьями. Еще одной инициативой является расселение людей в родные или приемные семьи, передача их под патронаж НКО, временное размещение в пустующих пансионатах и санаториях.

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