Во вторник воздух в Москве прогреется до +12°С

Во вторник, 7 апреля, в столице будет до +12°С, без осадков, гласят данные Гидрометцентра.

Днем температура будет варьироваться от +10°С до +12°С, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, направление 5-10 м/c.

Давление составит 761 мм рт. ст.

Ночью столбики термометра покажут +2... +4°С.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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