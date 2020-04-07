Во вторник воздух в Москве прогреется до +12°С
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Во вторник, 7 апреля, в столице будет до +12°С, без осадков, гласят данные Гидрометцентра.
Днем температура будет варьироваться от +10°С до +12°С, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, направление 5-10 м/c.
Давление составит 761 мм рт. ст.
Ночью столбики термометра покажут +2... +4°С.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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