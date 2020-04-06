В Новгородской области скончался первый пациент с COVID-19
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин уведомил, что в регионе умер первый пациент, зараженный коронавирусом COVID-19, передает ТАСС.
По его словам, больной проходил лечение в инфекционной больнице.
«Этот пациент перенес инсульт», — сказал Никитин.
Он сообщил, что у зараженного также имелись ряд сопутствующих заболеваний.
«Коронавирус наложился на все эти проблемы», — добавил Никитин.
По последним данным, в России зарегистрировано уже 6343 случая заражения COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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