В Новгородской области скончался первый пациент с COVID-19

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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин уведомил, что в регионе умер первый пациент, зараженный коронавирусом COVID-19, передает ТАСС.

По его словам, больной проходил лечение в инфекционной больнице.

«Этот пациент перенес инсульт», — сказал Никитин.

Он сообщил, что у зараженного также имелись ряд сопутствующих заболеваний.

«Коронавирус наложился на все эти проблемы», — добавил Никитин.

По последним данным, в России зарегистрировано уже 6343 случая заражения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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