Мишустин заявил, что исследования на COVID-19 будут проводиться по ОМС

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что лабораторные исследования для определения наличия у пациентов коронавирусной инфекции будут проводиться по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), передает РИА «Новости»ю

Он также отметил, что сроки действия временных свидетельств ОМС при необходимости продлят.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.

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