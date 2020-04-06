Мишустин раскритиковал решения ряда губернаторов закрыть границы регионов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал ряд губернаторов, которые решили закрыть административные границы своих регионов, передает ТАСС.

По мнению Мишустина, такие меры недопустимы.

Ранее президент России Владимир Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями, чтобы каждый из них мог определить наиболее оптимальный для конкретной территории режим ограничительных мероприятия. В результате, на прошлой неделе руководство некоторых регионов закрыло административные границы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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