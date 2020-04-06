В Италии COVID-19 победила 104-летняя женщина
close
В Италии коронавирус победила 104-летняя Ада Зануссо, передает Daily Mail.
Таким образом, она стала старейшим в мире человеком, кому удалось выздороветь после заражения COVID-19.
Зануссо также пережила испанку 1918-1920-х годов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.