На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли неожиданный способ добычи полезных ископаемых

MNRAS: уточнен химический состав малых астероидов
true
true
true
close
NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silv" class="item-image" loading="lazy">
CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silv

Исследователи из Института космических наук представили один из наиболее подробных анализов образцов С-типов астероидов — небольших углеродсодержащих тел, считающихся «строительным материалом» ранней Солнечной системы. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Астероиды С-типа привлекают внимание ученых и инженеров уже десятилетия. Они являются источником углеродистых хондритов — редких метеоритов, которые падают на Землю в считаные проценты случаев и нередко рассыпаются при входе в атмосферу.

Команда исследовала образцы, собранные и отобранные в лабораториях, после чего провела высокоточное масс-спектрометрическое исследование. Это позволило определить химические пропорции шести главных классов углеродистых хондритов и сопоставить их с данными о поверхности астероидов. По словам исследователей, подобное картирование является основой для планирования будущих миссий и технологических решений, необходимых для освоения ресурсов малых тел.

Ученые подчеркнули, что большинство небольших астероидов представляют собой рыхлые тела, покрытые слоем реголита. С одной стороны, это облегчает локальный забор проб, но с другой — превращает крупномасштабную добычу в технически крайне сложный процесс.

«Нашей задачей было понять, насколько вообще оправдано стремление извлекать ресурсы с подобных тел», — пояснил аспирант Пау Греболь Томас.

Он подчеркнул, что содержание редких металлов в таких объектах во многих случаях невелико, а механические свойства реголита осложняют перенос полученного материала.

Ученые считают, что начинать стоит с воды — наиболее востребованного ресурса, позволяющего обеспечить автономность космических экспедиций. Для этого необходимы технологии мягкого захвата и переработки астероидов, а также системы, минимизирующие образование отходов. В перспективе подобные методы могут применяться и для обезвреживания потенциально опасных астероидов, постепенного уменьшения их массы и изменения орбиты.

«Еще тридцать лет назад возвращение образцов с астероидов казалось фантастикой. Сейчас это реальность. Так же будет и с промышленной добычей ресурсов, вопрос лишь в том, какие технологии будут для этого созданы», — заключил Греболь Томас.

Ранее ученые выяснили, как инопланетяне смогут найти Землю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами