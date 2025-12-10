Чешский парламент поддержал мирный план Трампа по Украине

В парламенте Чехии поддержали усилия Трампа по достижению мира на Украине

Комитет по международным делам нижней палаты парламента Чехии поддержал усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине. Об этом сообщает чешское агентство CTK.

В принятом постановлении члены комитета дали положительную оценку действиям американской администрации, подчеркнув при этом необходимость сохранения государственности Украины. При этом они отвергли предложение оппозиции поддержать новые инициативы по военным поставкам для ВСУ.

«Американский план предусматривает «территориальные уступки», что непросто для Украины, но это единственная существующая инициатива» по достижению мира, — заявил председатель комитета Радек Вондрачек.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

Ранее в Европе призвали Зеленского к «болезненным уступкам» России.