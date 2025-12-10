Получившая нейтральный статус россиянка ищет спонсорскую поддержку

Российская фристайлистка Анастасия Таталина, которая получила нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), заявила, что находится в поиске спонсоров для подготовки к зимним Олимпийским играм — 2026. Ее слова приводит Sport24.

«На данный момент идет оформление документов для личных тренеров, готовивших меня к чемпионату мира и Олимпийским играм в Пекине. Также я ищу спонсорскую поддержку на подготовку и выступление на Олимпиаде, потому что все затраты на CAS были за свой счет», — заявила она.

Нейтральные статусы от FIS также получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

