Над регионами России сбили 31 украинский беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за пять часов перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа над пятью регионами России. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Там уточнили, что БПЛА были сбиты в период с 15:00 до 20:00 мск. По информации ведомства, 13 дронов ликвидировали над Брянской областью, 11 — над Калужской. Пять беспилотников были нейтрализованы над Республикой Крым. Еще по одному беспилотному летательному аппарату уничтожили над Тульской областью и Московским регионом.

Утром 10 декабря в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российских регионах. По данным ведомства, больше всего дронов пытались атаковать Брянскую область — 16, все они были сбиты. Кроме того, два БПЛА были обезврежены в Калужской области и по одному в Белгородской и Московской областях.

Ранее в России рассказали о появившихся у ВСУ роях дронов.