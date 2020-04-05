Жители Индии в знак единства в борьбе с коронавирусом зажгли миллионы светильников

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Миллионы свечей и лампад были зажжены во всех городах и селах Индии вечером 5 апреля как символ единства страны в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал премьер-министр Индии Нарендра Моди на своей странице в Twitter.

В 21.00 на девять минут индийцы по всей стране потушили свет в домах и встали на балконах и у открытых дверей домов со свечами и лампадами в руках.

Традиционно в Индии зажигают свечи и лампады на праздник Дивали, чтобы «отпугнуть и разогнать злые силы». В Средние века подобными огнями пытались бороться и с эпидемиями.

«Это ваше мощное послание в борьбе против силы коронавируса», — написал Моди в соцсетях.

По последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии составяет 3 577.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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