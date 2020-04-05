Число заразившихся коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 82 тысячи
Число заразившихся COVID-19 в мире за последние сутки возросло более чем на 82 тыс., сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Таким образом, по состоянию на 5 апреля в мире зарегистрировано 1 133 758 заболевших.
Число летальных исходов за сутки выросло на 5798 и достигло 62 784.
По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения новым коронавирусом.
1 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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