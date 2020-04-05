Число заразившихся коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 82 тысячи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/851/12992851/2020-02-18T205109Z_1645409347_RC243F9ECYR0_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-pic905-895x505-48284.jpg">

Число заразившихся COVID-19 в мире за последние сутки возросло более чем на 82 тыс., сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Таким образом, по состоянию на 5 апреля в мире зарегистрировано 1 133 758 заболевших.

Число летальных исходов за сутки выросло на 5798 и достигло 62 784.

По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения новым коронавирусом.

1 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Самый явный» симптом коронавируса назвали в ВОЗ

— Врач предупредил о «вирусовыделении» у вылечившегося от COVID-19