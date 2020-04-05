Роспотребнадзор проведет исследование на число имеющих иммунитет к коронавирусу россиян
Роспотребнадзор собирается провести исследование на количество уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян, передает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
По ее словам, на следующей неделе будет зарегистрирована тест-система, которая определяет антитела к COVID-19.
Данную тест-систему разработал государственный научный центр «Вектор».
Попова также рассказала, что накопить и проанализировать данные по иммунитету россиян к коронавирусу возможно будет примерно через 10 дней после начала проведения исследований.
По последним данным, в России зафиксированы 5 389 заболевших COVID-19. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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