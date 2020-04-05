Свыше 30 тыс. человек остались без электричества в Приморье из-за метели

В Приморском крае из-за сильного ветра и снега случились проблемы с электроснабжением, которые привели к тому, что без электричества остались 30 тыс. человек, передает сайт Минэнерго.

По данным ведомства, электроснабжение было отключено у части бытовых потребителей в 38 населенных пунктах Черниговского, Ханкайского и Спасского районов (порядка 30 тысяч 300 человек).

Сообщается, что также без электричества остался 61 социально значимый объект. Кроме того, из-за данной проблемы произошел сбой в движении 29 грузовых поездов.

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