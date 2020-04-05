На Украине зарегистрировали 129 новых случаев коронавируса

На Украине выявили 129 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Telegram-канал «Коронавирус_инфо», верифицированный украинским Минздравом.

По данным ведомства, всего в стране подтверждено 1225 случаев COVID-19.

«Всего на Украине зафиксировано 32 летальных случая от COVID-19», — указано в заявлении министерства.

Там отметили, что в общем 25 пациентов уже излечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Украине число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

— В Грузии число зараженных коронавирусом увечилось до 156

— В Казахстане число заразившихся коронавирусом достигло 500