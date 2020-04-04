Более 300 тысяч человек заразились коронавирусом в США

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Коронавирус нового типа диагностирован у более чем 300 тысяч человек в США, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

По последней информации, в США подтверждено 300 915 случаев заражения коронавирусом. При этом число летальных исходов достигло 8162, выздоровели 14 459 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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