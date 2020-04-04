Под Калининградом мужчина табуретом убил знакомого за нежелание рыбачить вместе

В Калининградской области 38-летний мужчина до смерти забил табуретом 55-летнего знакомого после того, как погибший отказался пойти на совместную рыбалку, пишет СУ СК по региону.

Сообщается, что преступление произошло во время застолья. Обиженный отказом мужчина избил хозяина дома сначала металлическим ковшом, а затем деревянным табуретом.

На следующее утро тело погибшего обнаружил сосед.

Полиция задержала подозреваемого, который ранее уже был судим за аналогичное преступление.