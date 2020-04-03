Суд арестовал генерала МВД Бирюкова по делу о коррупции
Заместитель начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков был арестован Басманным судом Москвы по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.
Арест назначен сроком на два месяца.
Бирюков обвиняется в содействии бизнесмену Альберту Худояну в его переводе из СИЗО под домашний арест.
Обвинение было предъявлено по ч. 3 ст. 285 УК России, а именно «Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия».
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