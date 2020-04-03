Мишустин заявил, что нельзя действовать по одному шаблону

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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. Об этом пишет «Интерфакс».

Он также добавил, что нельзя исключать возможность развития событий по наиболее сложному сценарию.

По его мнению, в данной ситуации нельзя действовать по одному шаблону.

Мишустин подчеркнул, что принимать решения нужно исходя из специфики конкретного региона. Так, в каждом случае следует учитывать экономическую ситуацию, плотность населения и масштабы распространения инфекции.

Решение российского лидера Владимира Путина о продлении режима нерабочих дней в стране до 30 апреля он счел оправданным.

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