В Коммунарке выписано 25 вылечившихся от коронавируса пациентов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/75/13027075/RIAN_6206674.HR-pic905-895x505-24756.jpg">

Из московской больницы в Коммунарке за сутки выписаны 25 вылечившихся от коронавируса пациентов, сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.

Проценко добавил, что за сутки в больницу поступило 46 человек. Семь пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ.

В Москве коронавирусом заразились 2475 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.В России коронавирусом заразились 3548, скончались 30 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Проценко рассказал о работе во время изоляции

— Более 20 заразившихся коронавирусом находятся в реанимации в Коммунарке

— У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали COVID-19