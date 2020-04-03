В Коммунарке выписано 25 вылечившихся от коронавируса пациентов
Из московской больницы в Коммунарке за сутки выписаны 25 вылечившихся от коронавируса пациентов, сообщил главврач больницы Денис Проценко в Facebook.
Проценко добавил, что за сутки в больницу поступило 46 человек. Семь пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ.
В Москве коронавирусом заразились 2475 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.В России коронавирусом заразились 3548, скончались 30 человек.
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