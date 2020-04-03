Защита просит США освободить летчика Ярошенко из-за коронавируса

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Защита российского летчика Константина Ярошенко направила прошение о его освобождении из тюрьмы в Данбери, штат Коннектикут, в связи с пандемией коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Алексея Тарасова.

Прошение было направлено в Бюро тюрем США и лично начальнику тюрьмы, отметил представитель защиты. Он подчеркнул, что в тюрьме в Данбери уже имеются подтвержденные случаи заражения коронавирусом нового типа. При этом адвокат добавил, что у Ярошенко ослаблен иммунитет.

Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину.

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