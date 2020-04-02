В Москве от COVID-19 скончался 39-летний мужчина

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В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По данным Оперштаба, пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. У него наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.

По последнем данным, в России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса, из них 2475 — в Москве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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