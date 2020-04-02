ФСБ задержала в Крыму уроженцев Средней Азии, пытавшихся уехать к террористам в Сирию

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Сотрудники Федеральной службы безопасности в Крыму задержали двух приезжих из среднеазиатских стран, подозреваемых в намерении уехать в Сирию и примкнуть к рядам боевиков радикальных исламских группировок, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную пресс-службу ФСБ.

«Установлено, что указанные лица, исповедующие идеи радикального ислама, планировали через третьи страны выехать на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в вооруженном конфликте», — заявили в пресс-службе.

Задержанным 1997 и 1999 годов рождения грозит обвинение по статье 205.5 УК РФ «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

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