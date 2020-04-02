Всероссийскую перепись населения хотят перенести из-за коронавируса

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) выступила с инициативой перенести сроки проведения Всероссийской переписи населения на один год, цитирует главу службы Павла Малкова «Интерфакс».

Планировалось, что очередная перепись населения состоится в России с 1 по 31 октября 2020 года, а в отдаленных и труднодоступных районах — с 1 апреля по 20 декабря этого года. Однако, как считает Малков, в связи с коронавирусной опасностью необходимо перенести начало переписи. Он уверен, что смещение сроков проведения мероприятия не повлияет на качество и результат.

«В текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных», — добавил он.

Заключая, он отметил, что в настоящее время Росстат готов предложить различные варианты организации и проведения переписи. Также он подчеркнул, что новые сроки проведения мероприятия будут определяться кабмином РФ.

Согласно последним данным, в России заразились коронавирусной инфекцией свыше 2,7 тыс. человек, при этом смогли выздороветь 190 человек, а погибли — 24. В связи с этим во многих регионах России были введены режимы самоизоляции.

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