Попова назвала эпидемиологические стадии регионов России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала эпидемиологические стадии, в которых находятся регионы России. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Поповой, 45 субъектов пребывают на первом этапе пандемии. Остальные находятся либо в третьей, либо между третьей и четвертой стадиями.

Как объяснила главный санитарный врач, выделяют 4 фазы развития эпидемической ситуации. В пером периоде существует угроза завоза заболевания или единичные случаи заражения. На втором этапе появляются несколько инфицированных, которые привезли болезнь из другого места. Третья фаза предполагает распространение болезни между людьми. На четвертой фазе зараженных становится столько, что невозможно выявить источник инфекции.

На данный момент в России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 24 человека умерли, 190 вылечились.

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