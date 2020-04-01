Кадыров сдал анализ на коронавирус

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram рассказал, что сдал анализ на коронавирус и получил отрицательный результат.

«Я сам не ношу маску, потому что сдал анализы, и мне сказали, что я не болею», — сказал Кадыров.

Он отметил, что сдаст тест еще раз, потому что общается со многими людьми.

В Чечне коронавирусом заразились 10, скончался один человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В России коронавирусом заразились 2777, скончались 24 человека.

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