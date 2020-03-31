В Москве скончались пять человек с коронавирусом
В Москве умерли пять пожилых пациентов в возрасте 61 до 74 лет, у которых были положительные тесты на COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба cтолицы по ситуации с коронавирусом.
По его данным, четверо из них были на искусственной вентиляции легких.
Как сообщается, все пациенты страдали сопутствующими заболеваниями. Речь идет о кардиосклерозе, гипертонической болезни, ХОБЛ. Также у троих из умерших имелся сахарный диабет. Кроме того, у одной из пациенток были онкологические заболевания.
По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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