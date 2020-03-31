У жителей итальянского города Феррара обнаружили иммунитет к COVID-19

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У жителей итальянского города Феррара, находящегося в области Эмилия-Романье — второй по числу зараженных коронавирусом, обнаружен иммунитет к COVID-19. Об этом сообщает газета La Nuova Ferrara.

По данным издания, там выявлен крайне низкий процент инфицированных.

Отмечается, что во всей области зарегистрировано более 14 тысяч зараженных, а в Ферраре зафиксировано лишь 307 заболевших.

Как отметил комиссар службы гражданской обороны Серджо Вентуры, это может быть либо связано с тем, что город принадлежит «к малярийной области», либо с «талассемией — заболеванием, которое наследуется по рецессивному типу».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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