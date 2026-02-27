Размер шрифта
Летевший из Египта Boeing благополучно сел в Москве после отказа автопилота

РИА Новости: Boeing с отказавшим автопилотом штатно приземлился в Шереметьево
Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку пассажирский самолет Boeing 738, выполнявший рейс из египетского Шарм-эль-Шейха, у которого перед приземлением отказал автопилот. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

В экстренных службах предупреждали, что воздушное судно готовилось к посадке с неисправным автопилотом и электрическим триммером. Экипаж своевременно сообщил о нештатной ситуации, после чего лайнер благополучно приземлился. Посадка была произведена в штатном режиме.

Триммер — это небольшая вспомогательная отклоняющаяся поверхность в хвостовой части руля высоты, руля направления или элерона, используемая для балансировки борта и снятия нагрузки со штурвала и педалей, чтобы пилоту не приходилось постоянно их удерживать их. На современных пассажирских лайнерах управление триммерами электрифицировано.

Недавно причиной экстренной посадки пассажирского авиалайнера «Уральских авиалиний» стало возгорание пауэрбанка на борту. Автономный блок питания был пронесен на борт в ручной клади одного из пассажиров Airbus A320, выполнявшего рейс из Екатеринбурга в Стамбул, но на момент воспламенения лежал на соседнем сиденье рядом с владельцем.

Ранее в пассажирском самолете нашли отверстие от пули после приземления.

 
