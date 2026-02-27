Размер шрифта
Фицо заявил об отказе Зеленского от предложения проинспектировать «Дружбу»

Фицо: Зеленский отклонил предложение об инспекции на нефтепроводе «Дружбы»
Президент Украины Владимир Зеленский не принял предложение о проведении инспекции на нефтепроводе «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Кроме того, Фицо выразил сомнения в правдивости заявлений Украины о невозможности транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба». По словам премьера, Братислава располагает данными, свидетельствующими об отсутствии каких-либо препятствий и целостности трубопровода. Более того, Фицо сообщил, что словацкому послу в Киеве было отказано в посещении предполагаемого места повреждения нефтепровода, заявленного украинской стороной.

Нефтепровод «Дружба» начинается в России и разделяется на два направления: северное, проходящее через Белоруссию в Польшу и Германию, и южное, идущее через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

В конце января Украина приостановила транзит нефти, лишив Словакию и Венгрию российских поставок. Причиной было названо повреждение оборудования в западной части страны в результате обстрелов. Возобновление транзита планировалось 20 февраля, однако этого так и не произошло.

Ранее Орбан заявил, что Западная Европа трезвеет и понимает, что Зеленский врет о «Дружбе».

 
