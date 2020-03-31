Аваков не исключил продления карантина на Украине до конца мая

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в стране возможно продление карантина в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 до конца мая. Об этом пишет «Украинская правда».

По его словам, карантин на Украине будет действовать еще «минимум два месяца».

«До второй половины мая, думаю», — предположил Аваков, отвечая на вопрос, касающийся продления карантина в стране.

Накануне стало известно, что число случаев заражения COVID-19 на Украине увеличилось до 538.