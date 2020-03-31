В Мосгордуме предложили штрафовать нарушителей карантина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/953/12038953/RIAN_412632.HR-pic905-895x505-4338.jpg">

В Мосгордуме предложили принять закон, согласно которому будут введены штрафы для нарушителей обязательного карантина в размере 4 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на редактора соответствующего законопроекта, председателя комиссии столичного парламента по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилла Щитова.

По его словам, нарушителей будут выявлять при помощи камер видеонаблюдения.

«Штрафы через камеры будут получать только те, кто представляет повышенную общественную опасность, - то есть те, кто заражен коронавирусом, лечится на дому или в больнице и нарушил правило не покидать помещение, вышел на улицу и теперь представляет повышенную опасность», — сказал Щитов.

Депутат отметил, что речь идет лишь о тех людях, у которых подтвержден коронавирус.

«Также городские камеры будут фиксировать массовые скопления людей, куда незамедлительно будут выезжать сотрудники правопорядка для проведения разъяснительных бесед с гражданами о необходимости соблюдения режима самоизоляции в городе», — добавил Щитов.

Отмечается, что законопроект о штрафах за нарушение самоизоляции уже внесен в Мосгордуму.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Москвы установят санкции за нарушение режима самоизоляции

— До миллиона рублей: как накажут за нарушение карантина

— В Госдуме разъяснили, кого ожидает наказание за нарушение карантина