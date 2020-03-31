Заготовку донорской крови ограничили из-за пандемии
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Служба крови России ограничила заготовку донорской крови, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».
В качестве мер по сдерживанию заболевания, Федеральное медико-биологическое агентство отменило все выездные донорские мероприятия и акции, сбор крови в университетах и на предприятиях.
Однако, как отмечается, запасов крови должно хватить на две недели.
В России на данный момент зарегистрировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 17 человек умерли, 121 вылечился.
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