Заготовку донорской крови ограничили из-за пандемии

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Служба крови России ограничила заготовку донорской крови, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

В качестве мер по сдерживанию заболевания, Федеральное медико-биологическое агентство отменило все выездные донорские мероприятия и акции, сбор крови в университетах и на предприятиях.

Однако, как отмечается, запасов крови должно хватить на две недели.

В России на данный момент зарегистрировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 17 человек умерли, 121 вылечился.

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