В Подмосковье от коронавируса излечились еще трое человек

От коронавируса в Московской области вылечились еще трое человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает областной оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Как стало известно, их уже выписали из стационарных отделений больниц региона.

Отмечается, что всего в Подмосковье от инфекции излечились уже 17 человек. На текущий момент в Московской области зарегистрировано 119 случаев заболевания коронавирусом.

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