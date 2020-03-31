В Подмосковье от коронавируса излечились еще трое человек
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От коронавируса в Московской области вылечились еще трое человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщает областной оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
Как стало известно, их уже выписали из стационарных отделений больниц региона.
Отмечается, что всего в Подмосковье от инфекции излечились уже 17 человек. На текущий момент в Московской области зарегистрировано 119 случаев заболевания коронавирусом.
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