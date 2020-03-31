В Краснодарском крае введут режим самоизоляции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/215/13025215/RIAN_6204101.HR-pic905-895x505-67633.jpg">

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти приняли решение о введении режима карантина для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Уточняется, что режим самоизоляции начнет действовать с 18.00 по местному времени.

Передвижение жителей по городу будет полностью остановлено. Исключение составят лишь походы в аптеку и магазин.

Кроме того, будет полностью запрещен въезд транзитного транспорта. Контролировать соблюдение требований будут мобильные отряды. Нарушителям грозят штрафы.

Согласно предварительным данным, карантин будет действовать до 5 апреля. Однако его могут продлить.

Первыми на режим самоизоляции перешли Москва и Подмосковье.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2337. При этом 121 инфицированный уже выздоровел.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дополнительные ограничительные меры введены в половине регионов России

— 26 регионов России перешли на режим самоизоляции