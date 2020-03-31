В Краснодарском крае введут режим самоизоляции
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти приняли решение о введении режима карантина для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Уточняется, что режим самоизоляции начнет действовать с 18.00 по местному времени.
Передвижение жителей по городу будет полностью остановлено. Исключение составят лишь походы в аптеку и магазин.
Кроме того, будет полностью запрещен въезд транзитного транспорта. Контролировать соблюдение требований будут мобильные отряды. Нарушителям грозят штрафы.
Согласно предварительным данным, карантин будет действовать до 5 апреля. Однако его могут продлить.
Первыми на режим самоизоляции перешли Москва и Подмосковье.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2337. При этом 121 инфицированный уже выздоровел.
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