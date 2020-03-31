В Пензе умер мужчина с подтвержденным коронавирусом

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В Пензе умер 75-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Пензенской области Дину Черемушкину.

«Причина смерти уточняется. Он имел многочисленные хронические заболевания», — сказала Черемушкина.

В России коронавирусом заразились 2337, скончались 17 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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