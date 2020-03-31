Заразившегося коронавирусом депутата Рады выписали из больницы

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Заразившегося коронавирусом депутата Верховной рады Украины от группы «Доверие» Сергея Шахова выписали из больницы, но результаты теста на COVID-19 пока неизвестны. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые», — отметил парламентарий, добавив, что сам попросился домой, так как палата нужна для более тяжелых больных, поступающих в клинику.

Депутат сообщил, что будет находиться в самоизоляции под наблюдением врачей.

Согласно последним данным минздрава Украины, в стране COVID-19 заразились 538 человек, 13 скончались, восемь выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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