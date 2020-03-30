Общественный транспорт в Москве будет работать в обычном режиме

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Общественный транспорт Москвы будет работать в повседневном режиме в условиях карантинных мероприятий, такая информация появилась на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме. Указ также не предусматривает ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта», — говорится в сообщении.

Кроме того, под ограничительные меры не попадает и движение такси. Граждане беспрепятственно могут заказывать себе автомобили для поездок на работу, в больницу и в другие места, разрешенные для посещения во время режима самоизоляции.

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