Общественный транспорт в Москве будет работать в обычном режиме
Общественный транспорт Москвы будет работать в повседневном режиме в условиях карантинных мероприятий, такая информация появилась на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
«Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме. Указ также не предусматривает ограничения движения личного, служебного, специального автотранспорта», — говорится в сообщении.
Кроме того, под ограничительные меры не попадает и движение такси. Граждане беспрепятственно могут заказывать себе автомобили для поездок на работу, в больницу и в другие места, разрешенные для посещения во время режима самоизоляции.
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