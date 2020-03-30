«Ведомости» и «Известия» на нерабочей неделе не выйдут в бумаге

<img src="//img.gazeta.ru/files3/479/13007479/Depositphotos_351959920_l-2015-pic905-895x505-70068.jpg">

Газеты «Ведомости» и «Известия» не выходят в бумажной версии на нерабочей неделе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководства изданий.

Они пояснили, что бумажный вариант газет не выходит из-за того, что на нерабочей неделе поддерживается только онлайн ресурс методами удаленного доступа. Все остальные сотрудники, которые не задействованы в выпуске и поддержании онлайн версий изданий находятся в режиме самоизоляции.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля с целью снижения скорости распространения эпидемии COVID-19. Деятельность большинства организаций в стране в настоящее время приостановлена или переведена на дистанционный формат. Россиян призвали самоизолироваться дома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом нового типа.