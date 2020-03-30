В Британии 20 тысяч врачей на пенсии вернулись к работе для борьбы с COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что 20 тысяч британских врачей и медсестер, находившихся на пенсии, вернулись к работе, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса, передает «Интерфакс».
При этом он призвал сограждан продолжать оставаться дома и таким способом уменьшать вероятность того, что они заболеют или инфицируют других, что, в свою очередь, снизит нагрузку на медицинские учреждения.
По последним данным, в Великобритании выявлено почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов — 1 228.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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