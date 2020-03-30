Более 194 тысяч человек в России остаются под наблюдением из-за подозрения на COVID-19

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Более 194 тысяч человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что всего с начала 2020 года под медицинским наблюдением находились 292 877 человек.

По последним данным, под контролем остаются 194 353 человека.

В Роспотребнадзоре добавили, что на сегодняшний день в стране проведено 343 523 лабораторных исследования на наличие COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России выявлено 1534 случая заражения коронавирусом нового типа.

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