Число заболевших COVID-19 на Украине выросло до 480

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Число заболевших коронавирусом на Украине достигло 480, скончались 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны в Telegram.

По состоянию на 30 марта на Украине зафиксировано 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 11 человек скончались, шесть — выздоровели.

Отмечается, что за сутки выявлено 62 новых случая заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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