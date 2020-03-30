Число заболевших COVID-19 на Украине выросло до 480
Число заболевших коронавирусом на Украине достигло 480, скончались 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны в Telegram.
По состоянию на 30 марта на Украине зафиксировано 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 11 человек скончались, шесть — выздоровели.
Отмечается, что за сутки выявлено 62 новых случая заражения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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